HOME NEWS MEGAPOLITAN

Teror Bom dalam Koper di Kota Tua Jelang Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Jakarta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |01:00 WIB
Tim Jibom olah TKP penemuan koper diduga isi bom di Kota Tua (Foto: Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Teror bom yang diduga diletakkan dalam koper menggegerkan warga di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa (24/9/2024). Koper diletakkan di trotoar jalanan.

Pelaku meletakkan koper berwarna hitam di seberang Stasiun Jakarta Kota, Jalan Jembatan Batu Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.

Teror bom tersebut bertepatan menjelang acara deklarasi kampanye damai di Pilgub Jakarta yang akan digelar KPU pada hari ini. Deklarasi ini dilakukan setelah penetapan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada 2024 di kawasan Kota Tua pada sore hari.

Deklarasi kampanye damai tersebut akan menggundang seluruh pasangan cagub-cawagub dan warga Jakarta agar kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berjalan lancar. "Kita ingin semua sama-sama Pilkada DKI ini berlangsung aman dan kondusif. Lalu kita sama-sama menyaksikan seruan pilkada penuh damai dari ketiga paslon tersebut, supaya dapat melaksanakan kampanye ini dengan penuh sukacita, semangat dan warga Jakarta dapat dengarkan visi misi paslon ini dengan baik," kata Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari, Senin 23 September 2024.

KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
