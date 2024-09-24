Tim Gegana Olah TKP Teror Bom dalam Koper Hitam di Kota Tua

JAKARTA - Tim Subden Jibom Detasemen Gegana Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan koper yang diduga berisikan bom di di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa (24/9/2024). Koper hitam itu diletakkan oleh pelaku di trotoar jalanan.

Pelaku meletakkan koper berwarna hitam di seberang Stasiun Jakarta Kota, Jalan Jembatan Batu Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.

Saat ini Satlantas Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengaturan lalu lintas guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Anggota Sat Lantas Jakarta Barat melakukan pengaturan pengamanan kegiatan olah TKP diduga koper yang berisi bom di seberang Stasiun Kota Tua Jl. Jembatan Batu Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat," demikian keterangan dari akun X TMC Poda Metro.

Sejumlah Tim Jibom tampak berada di lokasi. Mereka juga sudah membuka isi dari koper hitam misterius yang ditinggalkan oleh pelaku di lokasi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian.

Diketahui, teror bom yang diduga diletakkan dalam koper hitam itu berlangsung menjelang acara deklarasi damai Pilgub Jakarta di Kota Tua pada sore ini.

KPU DKI Jakarta dijadwalkan menggelar deklrasi kampanye damai setelah penetapan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada 2024.

Deklarasi kampanye damai tersebut akan menggundang seluruh pasangan cagub-cawagub dan warga Jakarta agar kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berjalan lancar.