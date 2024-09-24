Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seniman Harap RK-Suswono Majukan Kesenian Jakarta 

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |02:18 WIB
Seniman Harap RK-Suswono Majukan Kesenian Jakarta 
Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bersama wakilnya Suswono melakukan diskusi dengan sejumlah seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/9/2024).  Berbagai masukan pun diterima dengan baik oleh pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono).

Dalam diskusi tersebut menghasilkan beberapa ide brilian, seperti wacana buku CSR, Car Free Night (CFN) hingga menjadikan Kota Tua menjadi pusat wisata internasional.

Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Bambang Prihadi mendorong agar para calon pemimpin Jakarta memberikan perhatian khusus kepada proses kemajuan kesenian dan kebudayaan khususnya di Jakarta. Melihat pernyataan Ridwan Kamil,dirinya melihat Kang Emil dapat membangun kesenian di Jakarta.

"Saya menangkap ada politik will, kita bisa tagih janjinya atau paling tidak terus kita dorong karena kebudayaan betul-betul menjadi modal penguat kita sebagai bangsa," katanya.
 
Ia berharap Kang Emil dan Suswono dapat mempertemukan banyak kreator-kreator yang bisa menjadikan modal besar buat Jakarta menjadi maju. "Beliau punya pengalaman di Bandung sebagai walikota dan gubernur dalam beberapa strategi-strategi yang dilakukan menurut saya bisa menjadi pengalaman berarti untuk bagaimana ia elaborasi dan bisa dikembangkan dan diadaptasi di Jakarta," katanya.

Senada dengan itu, pemahat patung senior Dolorosa Sinaga mengatakan pasangan RIDO cukup menarik karena memiliki kelebihan untuk membangun tata ruang Jakarta agar lebih baik ke depan. "Sosok dia sebagai arsitek sebetulnya dia mengenal sekali bagaimana filosofi membangun karena dia sebagai seorang arsitek," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement