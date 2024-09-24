Seniman Harap RK-Suswono Majukan Kesenian Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bersama wakilnya Suswono melakukan diskusi dengan sejumlah seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/9/2024). Berbagai masukan pun diterima dengan baik oleh pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono).

Dalam diskusi tersebut menghasilkan beberapa ide brilian, seperti wacana buku CSR, Car Free Night (CFN) hingga menjadikan Kota Tua menjadi pusat wisata internasional.

Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Bambang Prihadi mendorong agar para calon pemimpin Jakarta memberikan perhatian khusus kepada proses kemajuan kesenian dan kebudayaan khususnya di Jakarta. Melihat pernyataan Ridwan Kamil,dirinya melihat Kang Emil dapat membangun kesenian di Jakarta.

"Saya menangkap ada politik will, kita bisa tagih janjinya atau paling tidak terus kita dorong karena kebudayaan betul-betul menjadi modal penguat kita sebagai bangsa," katanya.



Ia berharap Kang Emil dan Suswono dapat mempertemukan banyak kreator-kreator yang bisa menjadikan modal besar buat Jakarta menjadi maju. "Beliau punya pengalaman di Bandung sebagai walikota dan gubernur dalam beberapa strategi-strategi yang dilakukan menurut saya bisa menjadi pengalaman berarti untuk bagaimana ia elaborasi dan bisa dikembangkan dan diadaptasi di Jakarta," katanya.

Senada dengan itu, pemahat patung senior Dolorosa Sinaga mengatakan pasangan RIDO cukup menarik karena memiliki kelebihan untuk membangun tata ruang Jakarta agar lebih baik ke depan. "Sosok dia sebagai arsitek sebetulnya dia mengenal sekali bagaimana filosofi membangun karena dia sebagai seorang arsitek," katanya.