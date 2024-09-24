RK-Suswono Dapat Nomor Urut 1, PKS Jakarta: Mudah-Mudahan Menang Satu Putaran

JAKARTA - Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin bersyukur lantaran Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia berharap, RK-Suswono bisa menang satu putaran.

Ketua DPRD Jakarta ini pun menilai, nomor urut 1 mudah diingat oleh masyarakat. Untuk itu, ia bersyukur, Allah SWT mentakdirkan RIDO meraih nomor urut 1.

"Alhamdulillah pasangan RIDO Allah takdirkan nomor 1, nomor yang gampamg diingat, nomor yang gampang disampaikan ke masyarakat," kata Khoirudin saat ditemui di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024).

Kendati demikian, Khoirudin berharap, pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bisa meraih kemenangan dengan satu putaran.

"Mudah-mudahan dengan nomor ini, nomor keberuntungan pasangan RIDO menanh satu putaran," tandasnya.

Sebagai informasi, KPUD Jakarta telah mengundi nomor urut di Pilkada Jakarta. Adapun pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapat Nomor Urut satu. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana Nomor Urut dua, dan Pramono Anung-Rano Karno ‘Si Doel’ Nomor urut tiga.



