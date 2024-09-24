Aspirasi Warga Jakarta ke Pasangan RIDO: Birokrasi Dipangkas hingga Gratiskan Transportasi Umum

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) diharapkan dapat memangkas birokrasi hingga menggratiskan transportasi umum. Harapan itu dilayangkan oleh warga Jakarta Timur, Arliansyah.

Ia berharap, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bisa membenahi birokrasi Jakarta bila memenangkan Pilkada 2024.

"Ya kalau nanti RIDO menang, saya sebagai warga Jakarta berharap mudah-mudahan pertama masalah birokrasi kita di Jakarta, kalau bisa semua dipangkas," kata Arliansyah saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (23/9/2024).

Ia meminta agar birokrasi di Jakarta dibuat simpel dan tidak bertele-tele. "Dibuat mudah, simpel, tidak bertele-tele. Kalau bisa birokrasi kita di Jakarta harus good, jangan bertahap-tahap," katanya.

Selain itu, Arliansyah juga berharap pada RIDO agar menggratiskan transportasi umum, khususnya Jaklingko. Menurutnya, hal itu bisa direalisasikan lantaran APBD Jakarta sangat besar.