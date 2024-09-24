Kolaborasi dengan Seniman, Ridwan Kamil Gagas Car Free Night Setiap Bulan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bersama wakilnya Suswono menggagas car free night. Gagasan itu yakni jalanan ditutup sebulan sekali pada malam hari di seluruh wilayah Jakarta untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mengenalkan budaya Jakarta.

"Kami ada gagasan namanya car free night itu menutup jalan sebulan sekali di wilayah-wilayah seluruh Jakarta. Setengahnya pameran UMKM, ibu-ibu, setengahnya adalah pertunjukan kesenian, siapa panitiannya? Anak-anak antar kampung," kata Ridwan Kamil dalam Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, car free night itu akan menjadi wadah bagi anak muda untuk berkarya. Sehingga kenakalan remaja di tengah masyarakat akan berkurang.

"Apa yang mereka lakukan? Terserah mereka tentang kesenian yang mereka suka. Sehingga apa yang terjadi? Insyaallah anak-anak. bertemu, maka tawuran antara anak-anak kampung bisa diselesaikan, disolvekan oleh komunikasi melalui kesenian yang tujuannya juga memanusiawikan manusia, itu terjadi secara merata," katanya.

Selain itu, tujuan digelarnya card free night yang dipadukan dengan kesenian juga menyejaterahkan masyarakat. Lantas dia pun bercerita bahwa ada dua juta orang Jakarta yang menghabiskan weekend justru di luar Jakarta hingga menghabiskan sekitar Rp120 triliun per tahun.

"Nah ini bagian dari potensi ekonomi yang kalau diambil oleh strategi kesenian, harusnya triliunan yang keluar selama setahun itu bisa kita berdayakan untuk kegiatan perkesenian yang membuat orang berekreasi dengan maksimal," tuturnya.



(Fakhrizal Fakhri )