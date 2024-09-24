RK-Suswono Dapat Nomor Urut 1 di Pilgub Jakarta, Warga: Ada Harapan Baru

JAKARTA - Warga Jakarta menaruh harapan terhadap Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) yang mendapat nomor urut 1 di Pilkada 2024.

Warga Jakarta Timur, Arliansyah sangat berharap pada pasangan RIDO agar bisa memajukan Jakarta ke arah yang lebih baik. Harapan itu dilayangkan lantaran ia yakin terhadap RIDO.

"Saya melihat dipasangan ini ada harapan baru, menurut saya ya. Semoga Jakarta lebih maju, lebih jaya," terang Arliansyah saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (23/9/2024).

Kendati demikian, Arliansyah berharap, RIDO bisa mewujudkan keadilan di Jakarta, baik dari segi hukum maupun sosial. "Tidak ada tebang pilih maasalah hukum, sosial, semua rata ya," tuturnya.

Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini juga berharap, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bisa lebih memperhatikan rakyat kecil.