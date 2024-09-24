Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS Bakal Terapkan Serangan Darat Usai RIDO Dapat Nomor Urut 1 di Pilgub Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |05:20 WIB
PKS Bakal Terapkan Serangan Darat Usai RIDO Dapat Nomor Urut 1 di Pilgub Jakarta
Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan strategi "serangan darat" di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Langkah itu dilakukan usai Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat nomor urut 1.

"Biasa, andalan kita adalah strategi serangan darat. Door to door," terang Khoirudin saat ditemui di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dengan demikian, Ketua DPRD Jakarta ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan turun ke bawah untuk menerap aspirasi warga. "Kita datangi seluruh warga yang inginkan mereka RIDO layak memimpin Jakarta," terang Khoirudin.

Ia pun bersyukur, RIDO mendapat nomor urut 1 di Pilkada 2024. Pasalnya, nomor urut itu mudah diingat oleh masyarakat. "Alhamdulillah pasangan RIDO Allah takdirkan nomor 1, nomor yang gampamg diingat, nomor yang gampang disampaikan ke masyarakat," kata Khoirudin.

Kendati demikian, Khoirudin berharap, pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bisa meraih kemenangan dengan satu putaran.

"Mudah-mudahan dengan nomor ini, nomor keberuntungan pasangan RIDO menanh satu putaran," tandasnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
