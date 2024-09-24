Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Remaja Jadi Tersangka Terkait Penemuan 7 Mayat di Kali Bekasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |05:05 WIB
Tiga Remaja Jadi Tersangka Terkait Penemuan 7 Mayat di Kali Bekasi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Tiga remaja ditetapkan sebagai tersangka terkait penemuan tujuh jasad remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi. Ketiganya kedapatan membawa senjata tajam saat tim Patroli Perintis Presisi menggerebek warung berisi sekitar 60 remaja yang hendak tawuran. 

"Tiga orang ditetapkan tersangka karena membawa sajam tanpa hak," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Total ada 22 remaja yang ada di warung tersebut. Sementara, tujuh orang ditemukan tewas usai menceburkan diri ke sungai karena kabur dari kejaran polisi.

Ketiga remaja yang ditetapkan sebagai tersangka kini telah ditahan di Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pendalaman. 

"Tiga-tiganya ditahan di Polres Metro Bekasi Kota," kata dia. 

Sementara itu, 19 remaja lainnya masih diperiksa terkait kasus ini. Salah satu masih berusia di bawah umur 18 tahun. "Mungkin masih ada yang diperiksa, yang jelas tidak ditetapkan tersangka," tutur Ade.

Diberitakan sebelumnya, tim patroli yang berisikan sembilan orang datang ke warung gubuk di kawasan industri Cipendawa, Sabtu (21/9/2024), sekitar pukul 03.30 WIB. 

Di warung tersebut, ada kurang lebih 60 orang yang sudah berkumpul. Kurang lebih 30 sepeda motor terparkir di sana. Ketika tim patroli datang, para remaja yang sedang nongkrong itu kocar-kacir melarikan diri.

 

