INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Makna Nomor Urut Satu di Pilkada Jakarta, Jubir RIDO: Melambangakan Persatuan dan Kesatuan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |05:45 WIB
Makna Nomor Urut Satu di Pilkada Jakarta, Jubir RIDO: Melambangakan Persatuan dan Kesatuan
Angkie Yudhistia
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024. Nomor urut ini dimaknai sebagai lambang persatuan dan kesatuan.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Bidang Sosial Tim Pemenangan RIDO, Angkie Yudistia. Ia menilai, nomor urut satu itu lambang persatuan dan kesatuan yabg diusung RIDO. Dalam hal itu, ia berkata, RIDO ingin menyatukan warga Jakarta.

"Nomor 1 juga melambangkan persatuan dan kesatuan, bahwa tidak ada yang tertinggal dalam semua program-program dari RIDO bahwa kami menyatukan semua warga, no one is leave behind. Jadi tak ada perbedaan diskriminasi, tidak ada perbedaan kelas," terang Angkie di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024).

Ia juga berkata, RIDO ingin membentuk Jakarta sebagai kota yang huumanis dan inklusif. Menurutnya, pembangunan Jakarta membutuhkan rasa keadilan dan kesejahteraan.

"Dan bagaimana kita membentuk Jakarta yang humanis dan inklusif. Menuju Jakarta global ini membutuhkan, membangun Jakarta yang adil dan sejahtera," ucap Angkie.

