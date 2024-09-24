Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berita Terbaru, Polda Metro Tangkap Pengelola Situsi Judi Online Omzet Ratusan Juta Perhari

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |08:11 WIB
Berita Terbaru, Polda Metro Tangkap Pengelola Situsi Judi Online Omzet Ratusan Juta Perhari
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Fajri Anugrah (23) ditangkap oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya karena mengelola sejumlah situs judi online. Dalam kasus itu, Fajri melibatkan sejumlah orang dalam mengelola situs judi online, salah satunya terlacak berada di Kamboja.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pelaku yang terlibat dalam mengelola situs judi online di Kamboja merupakan WNI. Dia tak menyebut identitas dari pelaku.

"Pelaku lainnya diduga merupakan WNI yang beroperasi di Kamboja," kata dia ketika dikonfirmasi pada Senin (23/9/2024). 

Ade memastikan pihaknya bakal memburu pelaku yang berada di Kamboja dengan melibatkan instansi terkait seperti Imigrasi dan Div Hubinter Mabes Polri. Dia juga mengharapkan dalang di balik bisnis judi online bakal segera terungkap.

"Untuk nama besar di balik jaringan judi online akan diungkap secara bertahap sesuai dengan alat bukti yang diperoleh melalui kaidah-kaidah scientific crime investigation," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192898//tangkap-bDqi_large.jpg
Polda Metro Tangkap 348 Tersangka Premanisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/18/3192860//thailand_membebaskan_18_tentara_kamboja_yang_dibebaskan_sejak_juli-NqVz_large.jpg
Pertahankan Gencatan Senjata, Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja yang Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856//dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813//polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement