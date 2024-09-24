Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga dan Mahasiswa Demo Desak Segera Dibentuk Kabupaten Bogor Barat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:14 WIB
Warga dan Mahasiswa Demo Desak Segera Dibentuk Kabupaten Bogor Barat
Demo tuntut pemekaran Bogor Barat (Okezone.com/Putra)
A
A
A

BOGOR - Ratusan masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di pintu 2 IPB Universty Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024). Mereka mendesak segera dicabut moratorium pemekaran dan dibentuk Kabupaten Bogor Barat.

Pantauan Okezone, massa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, dan lainnya membentangkan spanduk sambil long march di Jalan Raya Dramaga menuju pintu 2 IPB Universty Dramaga.

Dengan dipandu oleh mobil komando, perwakilan massa terus melakukan orasinya untuk memperjuangkan pemerkaran wilayah Bogor Barat.

Massa aksi menilai sudah saatnya wilayah Bogor Barat segera memisahkan diri dari Kabupaten Bogor. Hal itu untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan lainnya di wilayah tersebut.

"Kenapa ingin dimekarkan karena masyarakat Bogor Barat ingin sejahtera dan makmur. Pemerkaran harus secepatnya," kata salah satu massa aksi dalan orasinya di mobil komando.

"Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan, wilayah di ujung tidak tersentuh terlalu luas," ucap massa lainnya.

Hingga siang ini, aksi unjuk rasa tersebut masih berlangsung. Aparat gabungan TNI-Polri juga turut mengawal dan mengamankan jalannya aksi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487//kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159012//penangkapan_pengoplos_gas-GpSV_large.jpg
Gerebek Pengoplos Gas Subsidi, Polisi Tangkap 1 Orang dan Sita Ratusan Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/338/3153585//banjir-jGno_large.jpg
Banjir Melanda Tiga Kecamatan di Kabupaten Bogor, 4.821 Orang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153497//rumah_sakit_permata_jonggol_kebanjiran_peralatan_medis_dipindah_ke_lantai_2-meLN_large.jpg
Rumah Sakit Permata Jonggol Kebanjiran, Peralatan Medis Dipindah ke Lantai 2
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement