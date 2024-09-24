Warga dan Mahasiswa Demo Desak Segera Dibentuk Kabupaten Bogor Barat

BOGOR - Ratusan masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di pintu 2 IPB Universty Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024). Mereka mendesak segera dicabut moratorium pemekaran dan dibentuk Kabupaten Bogor Barat.

Pantauan Okezone, massa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa, dan lainnya membentangkan spanduk sambil long march di Jalan Raya Dramaga menuju pintu 2 IPB Universty Dramaga.

Dengan dipandu oleh mobil komando, perwakilan massa terus melakukan orasinya untuk memperjuangkan pemerkaran wilayah Bogor Barat.

Massa aksi menilai sudah saatnya wilayah Bogor Barat segera memisahkan diri dari Kabupaten Bogor. Hal itu untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan lainnya di wilayah tersebut.

"Kenapa ingin dimekarkan karena masyarakat Bogor Barat ingin sejahtera dan makmur. Pemerkaran harus secepatnya," kata salah satu massa aksi dalan orasinya di mobil komando.

"Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan, wilayah di ujung tidak tersentuh terlalu luas," ucap massa lainnya.

Hingga siang ini, aksi unjuk rasa tersebut masih berlangsung. Aparat gabungan TNI-Polri juga turut mengawal dan mengamankan jalannya aksi tersebut.