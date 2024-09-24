Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diterjang Angin Kencang, Pohon di Kebon Jeruk Jakbar Tumbang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:21 WIB
Diterjang Angin Kencang, Pohon di Kebon Jeruk Jakbar Tumbang
Ilustrasi pohon tumbang (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, Yohan melaporkan peristiwa pohon tumbang yang terjadi di Jalan Anggrek Cakrak, RT 4/6, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (24/9/2024) siang. Pohon tumbang diduga akibat angin kencang.

"Dugaan penyebab angin kencang, objek terdampak nihil," kata Yohan. 

Yohan menyebut proses evakuasi pohon tumbang telah selesai ditangani. Ia pun memastikan tak ada korban dalam peristiwa pohon tumbang itu.

"Selesai ditangani oleh 1 unit Damkar, TRC BPBD, Dishub, PPSU, Distamhut, PJU, Satpol PP, PLN, personel PSKB/Tagana Dinsos, personel Polsek dan personel Koramil. Korban nihil," ujarnya.

 

