Pulau Jawa Diguyur Hujan Selama Sepekan ke Depan, BPBD DKI: Kita Sudah Dapat Warning!

Waspada hujan selama sepekan ke depan di Pulau Jawa. (Foto: Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta merespons prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi Pulau Jawa bakal diguyur hujan selama sepekan ke depan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Yohan mengaku telah mendapat warning dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia berharap intensitas hujan cenderung terkendali dan tidak menimbulkan bencana banjir dan lainnya.

"Memang prediksinya seminggu ini cuaca hujan. Sudah dapat warning dari BNPB juga. Kita berharap cenderung terkendali ya," kata Yohan saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2024).

Yohan menyebut BPBD DKI belum menentukan masa tanggap darurat dengan adanya prediksi hujan selama sepekan ke depan. "Masih tahap normal saja (belum tanggap darurat)," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca periode 24 hingga 30 September 2024. Di mana, Pulau Jawa berpotensi diguyur hujan sepekan ke depan.