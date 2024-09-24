Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Jasad yang Mengambang di Kali Bekasi Teridentifikasi, 5 Masih Misteri 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:58 WIB
2 Jasad yang Mengambang di Kali Bekasi Teridentifikasi, 5 Masih Misteri 
Mayat di Kali Bekasi yang Teridentifikasi Diserahkan ke Pihak Keluarga. Foto: Okezone/Irfan Ma'ruf.
JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, sejauh ini baru mengidentifikasi dua identitas jasad yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Sementara, lima jenazah lainnya masih misteri. 

Dua jasad yang teridentifikasi yakni, Muhammad Rizki (19) dan Ahmad Davi (16). Usai diketahui identitasnya, mereka langsung diserahkan ke pihak keluarga. 

“Kami sudah melakukan rekonsiliasi dan berhasil mengidentifikasi dua dari tujuh jenazah yang ditemukan. Dua korban tersebut adalah Ahmad Davi dan Muhammad Rizki. Jenazah telah dipulangkan ke rumah duka,” kata Karumkit RS Bhayangkara Polri, Brigjen dr. Prima Putu Heru Tulijartono, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Prima menjelaskan bahwa pihaknya akan mengantar jenazah hingga ke rumah duka dan menyerahkan administrasi kepada keluarga melalui Kasat Reskrim yang menangani kasus tersebut. 

"Administrasi akan kami serahkan kepada Pak Kasat Reskrim untuk kemudian disampaikan ke keluarga korban," tambahnya.

Sementara itu, Prima mengungkap alasan pihaknya masih belum mengidentifikasi lima jasad lainnya. Menurutnya, hal itu lantaran belum adanya kecocokan data Postmortem dan Antemortem. 

 

