Janji 3 Paslon Cagub-Cawagub Wujudkan Pilkada Jakarta Damai, Mari Kawal!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menggelar kampanye damai yang diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub). Mereka diminta untuk sama-sama berjanji mewujudkan Pilkada serentak 2024, yang aman dan kondusif.

Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno, mengucap janji dalam bentuk naskah deklarasi yang pembacannya dipimpin oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, diikuti para kontestan.

"Kami cagub dan wakil gubernur partai pengusung beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji," ucap Wahyu mengawali pembacaan naskah deklarasi Pilkada damai disambut para paslon.

Pertama, dalam naskah deklarasi itu meminta agar peserta Pilkada bisa mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Lalu para kandidat diharapkan bisa melaksanakan pesta demokrasi yang damai dan tanpa politik uang.

"Satu, mewujudkan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman tertib dan damai berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang," ujarnya.