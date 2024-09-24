Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Janji 3 Paslon Cagub-Cawagub Wujudkan Pilkada Jakarta Damai, Mari Kawal!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:23 WIB
Janji 3 Paslon Cagub-Cawagub Wujudkan Pilkada Jakarta Damai, Mari Kawal!
3 Paslon Deklarasi Pilkada Jakarta Damai. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menggelar kampanye damai yang diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub). Mereka diminta untuk sama-sama berjanji mewujudkan Pilkada serentak 2024, yang aman dan kondusif. 

Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno, mengucap janji dalam bentuk naskah deklarasi yang pembacannya dipimpin oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, diikuti para kontestan.

"Kami cagub dan wakil gubernur partai pengusung beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji," ucap Wahyu mengawali pembacaan naskah deklarasi Pilkada damai disambut para paslon.

Pertama, dalam naskah deklarasi itu meminta agar peserta Pilkada bisa mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Lalu para kandidat diharapkan bisa melaksanakan pesta demokrasi yang damai dan tanpa politik uang.

"Satu, mewujudkan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman tertib dan damai berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement