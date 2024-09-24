Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:32 WIB
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) - Suswono atau RIDO akan mengedepankan adu gagasan selama masa kampanye Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Kang Emil usai menghadiri deklarasi kampanye damai di Kawasan Kota Tua Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Sebab menurutnya gagasannya yang berkualitas wajib dihadirkan dalam pilkada Jakarta. 

"Pasangan RIDO komitmen dan fokus pada adu gagasan dan mengintruksikan kepada pendukung - pendukung seperti yang tadi di deklarasikan," ucap Kang Emil.

Selain itu, selama massa kampanye pihaknya tak akan menggunakan cara-cara kotor seperti politik uang. Dia pun meminta agar para pendukungnya untuk tidak menyebarkan berita bohong yang akan berakibat kegaduhan.

"Ya kita berharap dan mengintruksikan kepada pasangan RIDO pasangan no urut satu, untuk mengedepankan kampanye damai dan menjauhi hoax atau fake news, menjauhi yang namanya money politik, menjauhi menjelek-jelekkan pasangan lain," tuturnya.

Di sisi lain, terkait pemerataan pembangunan di Jakarta telah tertuang dalam salah satu program andalan.

"Ada program Rp 200 juta per RW lima tahun jadinya Rp1 miliar. Artinya RW-RW mendesain masa depannya sendiri dikalikan 2.700 RW melakukan semua perencanaan, pembangunan itu indah sekali tanpa semua di desentralisasikan," ucapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
