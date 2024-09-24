RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan nomor urut satu dalam pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/9/2024). Nomor urut yang didapat, bagi RIDO merupakan sebuah keberkahan.

“Bagi RIDO ini adalah sebuah keberkahan. Yakni dengan ridha Allah dan dukungan masyarakat insya Allah kita menang satu putaran,” ujar Tim Juru Bicara RIDO, Fakhruddin Muchtar.

Fakhruddin menambahkan, dengan nomor urut satu ini, maka slogan tim RIDO berubah menjadi lebih mantap. “Seperti diterangkan Kang Emil pasca pengambilan nomor urut. Kalau sebelumnya slogan tim RIDO adalah ‘Menang, menang, menang sekali putaran’, karena waktu itu belum yakin mendapat nomor urut satu. Sekarang lebih mantap menjadi ‘Menang, menang, menang satu kali putaran’,” ujarnya.

Nomor satu, menurut Fakhruddin merupakan simbol adanya kesatuan visi dan misi untuk membangun Jakarta yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sederhananya, semoga nomor satu ini juga menjadi pertanda adanya ridha Allah untuk RIDO dan para pendukungnya,” kata Fakhruddin.

(Arief Setyadi )