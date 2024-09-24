Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:15 WIB
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
Ridwan Kamil-Suswono dapat nomor urut satu di Pilkada Jakarta 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan nomor urut satu dalam pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/9/2024). Nomor urut yang didapat, bagi RIDO merupakan sebuah keberkahan.

“Bagi RIDO ini adalah sebuah keberkahan. Yakni dengan ridha Allah dan dukungan masyarakat insya Allah kita menang satu putaran,” ujar Tim Juru Bicara RIDO, Fakhruddin Muchtar. 

Fakhruddin menambahkan, dengan nomor urut satu ini, maka slogan tim RIDO berubah menjadi lebih mantap. “Seperti diterangkan Kang Emil pasca pengambilan nomor urut. Kalau sebelumnya slogan tim RIDO adalah ‘Menang, menang, menang sekali putaran’, karena waktu itu belum yakin mendapat nomor urut satu. Sekarang lebih mantap menjadi ‘Menang, menang, menang satu kali putaran’,” ujarnya.

Nomor satu, menurut Fakhruddin merupakan simbol adanya kesatuan visi dan misi untuk membangun Jakarta yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Sederhananya, semoga nomor satu ini juga menjadi pertanda adanya ridha Allah untuk RIDO dan para pendukungnya,” kata Fakhruddin.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067171/3_paslon_deklarasi_pilkada_jakarta_damai-IVO3_large.jpg
Janji 3 Paslon Cagub-Cawagub Wujudkan Pilkada Jakarta Damai, Mari Kawal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement