Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis 105 Kg di Bekasi, 1 Orang Jadi Tersangka dan 2 Buron

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:37 WIB
Polri Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis 105 Kg di Bekasi, 1 Orang Jadi Tersangka dan 2 Buron
Polisi tangkap satu tersangka pabrik rumahan tembakau sintetis di Bekasi (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek pabrik rumahan atau home industry tempat pembuatan tembakau sintetis di perumahan mewah kawasan Grand Wisata, Kabupaten Bekasi. Satu orang ditetapkan tersangka, sementara dua lainnya buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi mengatakan, kasus ini berhasil diungkap usai adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi peredaran gelap narkotika di daerah Kalideres, Jakarta Barat. "Kemudian penyidik mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berdomisili di salah satu perumahan di daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat," kata Syahduddi saat konferensi pers, pada Selasa (24/9/2024).

Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju ke lokasi tersebut."Pada saat kegiatan penyelidikan didapatkan Informasi bahwa terlihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan informan sedang berada di tempat tersebut," katanya.

Selanjutnya, anggota Opsnal mengamankan laki-laki yang diketahui berinisial OS (29). Pada saat diamankan, OS sedang dalam tahap memasak atau membuat tembakau sintetis tersebut. Pihaknya langsung melakukan interogasi kepada OS serta menggeledah hunian yang dijadikan home industry pembuatan tembakau sintesis.

"Dari hasil penggeledahan pada lantai 1 ditemukan plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian, pada lantai 2 ditemukan laboratorium atau tempat memproduksi tembakau sintetis, di antaranya alat pembuatan dan prekursor narkotika MDMB-4en PINACA," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068681/narkoba-c2Eq_large.jpg
Kronologi Awal Penangkapan Artis Andrew Andika Terkait Sabu, 5 Temannya Ikut Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068536/ilustrasi-Vaiu_large.jpg
Artis AA Ditangkap Polisi Usai Terlibat Penyalahgunaan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066930/toko_obat-8ek4_large.jpg
Emak-emak Gerebek Warung Kelontong Penjual Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/340/3056861/polda_sumsel_rilis_kasus_narkoba-7aS5_large.jpeg
Polisi Tangkap Caleg Gagal yang Nekat Jualan Sabu di Sumsel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/338/3050099/narkoba-p7eZ_large.jpg
Ditangkap Polisi, DJ Asal Medan Nekat Jadi Kurir Selundupkan Sabu 11 Kg di Mobil Modifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/340/3046374/kurir_narkoba_ditangkap_polisi-adj7_large.jpg
Diupah Rp2 Juta, Kurir Sabu di Bandarlampung Diringkus Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement