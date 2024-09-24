Warga Pesanggrahan Digegerkan Penemuan Mayat di Kamar Indekos

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas di kamar indekosnya kawasan Jalan H Gaim, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (24/9/2024) ini. Polisi pun masih mendalami penyebab kematian korban.

"Iya (penemuan mayat), pemilik kontrakan melaporkannya ke polisi, korbannya cowok," ujar Kapolsek Pesanggrahan, AKP Kresna Aji Perkasa saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemilik kontrakan awalnya hendak mengecek kamar indekos korban di kawasan Jalan H Gaim, Petukangan Utara lantaran korban tak kunjung terlihat selama beberapa hari belakangan. Apalagi, tercium bau tak sedap yang menyengat dari kamar korban.

"Jadi, kecium bau menyengat, itu warga nggak berani masuk, langsung lapor Bhabinkamtibmas sama Babinsa. Kita masih menunggu dari tim identifiksi," tuturnya.