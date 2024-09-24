Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Pesanggrahan Digegerkan Penemuan Mayat di Kamar Indekos

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |21:33 WIB
Warga Pesanggrahan Digegerkan Penemuan Mayat di Kamar Indekos
Illustrasi Mayat (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas di kamar indekosnya kawasan Jalan H Gaim, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (24/9/2024) ini. Polisi pun masih mendalami penyebab kematian korban.

"Iya (penemuan mayat), pemilik kontrakan melaporkannya ke polisi, korbannya cowok," ujar Kapolsek Pesanggrahan, AKP Kresna Aji Perkasa saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemilik kontrakan awalnya hendak mengecek kamar indekos korban di kawasan Jalan H Gaim, Petukangan Utara lantaran korban tak kunjung terlihat selama beberapa hari belakangan. Apalagi, tercium bau tak sedap yang menyengat dari kamar korban.

"Jadi, kecium bau menyengat, itu warga nggak berani masuk, langsung lapor Bhabinkamtibmas sama Babinsa. Kita masih menunggu dari tim identifiksi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193273//penemuan_mayat-ZwMo_large.jpg
Usut Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok, Polisi Masih Terus Olah TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193240//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-cmab_large.jpeg
Puslabfor Ambil Sampel Cairan di Rumah Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement