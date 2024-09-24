Polisi Tangkap Penembak Pria di Tanjung Priok, Ternyata Residivis Curanmor

JAKARTA - Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil meringkus seorang pria yang diduga menjadi pelaku penembakan di warung nasi uduk di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Selasa (24/9/2024).

Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Wahyudi mengatakan kasus penembakan tersebut terjadi di Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Rabu (18/9/2024) sekitar pukul 04.00 WIB.

"Saat itu korban bersama temannya sedang mau mendatangi tempat makan nasi uduk di daerah tersebut. Pada saat makan ada empat orang lainnya yaitu satu orang wanita dan tiga orang pria yang berbicara tidak sebagaimana mestinya, kemudian merasa terganggu ditegurlah mereka empat orang ini oleh si korban (AR)," ujar Yudi, Selasa (24/9/2024).

Karena teguran tersebut kemudian terjadi percekcokan antara keduanya pelaku dan korban. Beberapa saat kemudian tersangka A (19) pekerjaan tukang parkir melintas disitu memang mau lewat, tapi karena ada keributan dia kemudian datang.

"Karena dalam kondisi mabuk dan tahu itu temannya yang sedang ribut dia langsung melaksanakan penembakan dalam jarak satu meter terhadap korban. Ada di daerah belakang kepala," ungkapnya.