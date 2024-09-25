Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Kunci Yakin Vina dan Eky Tewas Akibat Dibunuh, Luka di Wajah Sangat Parah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |05:58 WIB
Saksi Kunci Yakin Vina dan Eky Tewas Akibat Dibunuh, Luka di Wajah Sangat Parah
Saksi kunci meyakini Vina dan Eky meninggal karena dibunuh (Foto : Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Saksi kunci tewasnya sejoli asal Cirebon Bernama Suroto meyakini Vina dan Eky merenggang nyawa akibat dibunuh. Menurutnya, Vina dan Eky bukan tewas akibat kecelakaan lalu lintas.

Keyakinan itu diungkapkan oleh saksi kunci tewasnya Vina, Suroto dalam acara 'Rakyat Bersuara: Ekslusif Pertemuan Para Saksi Kunci Kasus Vina' di iNews pada Selasa 24 Septemebr 2024, malam.

Mulanya, Suroto meyakini tewasnya Vina dan Eky akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, keyakinan itu sirna setelah mendengar kabar tewasnya dua sejoli itu akibat dibunuh.

"Awalnya saya melihat, betul itu kecelakaan. Tetapi ketiga harinya, saya dengar kalau itu bukan kecelakaan tetapi pembunuhan," kata Suroto.

Keyakinan itu didasari setelah melihat luka yang ada di jasad Eky. Menurutnya, luka yang ada di wajah Eky sangat parah dan bukan akibat dari kecelakaan lalu lintas.

"Saya yakin sendiri, oh pantes kalau itu pembunuhan karena korban laki (Eky) itu sangat parah luka di mukanya. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa?" ucapnya.

Ia tak yakin bila Eky tertabrak salah satu tiang. Pasalnya, tiang yang ada di sekitar TKP tewasnya Vina dan Eky tak ada yang rusak. "Bengkoknya tiang itu bukan ditabrak oleh korban, tiang itu sudah bengkok dari dulu, sudah bekas las-lasan," ujarnya.

Suroto mengklaim telah memperhatikan satu per satu tiang yang ada di sekitar TKP Vina dan Eky. Sebagai petugas keamanan desa, ia meyakini bahwa dua sejoli itu meninggal dunia akibat dibunuh.

"Dan saya meyakini bahwa, saya ini kan nolong korban kecelakaan nggak satu dua, sampai 50 (kasus) ke atas bisa ratusan," tuturnya.

"Dan saya meyakini bahwa bukan kecelakaan, karena apa? kalau kecelakaan mau sekencang apa sih so korban ini naik? dan posisi jalan tol itu nanjak," tandas Suroto.

 

