Begini Respons Komeng saat Diusulkan Jadi Wakil Ketua MPR

JAKARTA - Sejumlah anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mengusulkan Alfiansyah alias Komeng untuk menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Usulan itu dilayangkan senator asal Sulawesi Tengah, Akbar Supratman.

Akbar mengatakan, setidaknya sudah ada 20 orang anggota DPD muda terpilih yang mengusulkan Komeng menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Ia pun menjelaskan pertimbangan usulan itu dilatari lantaran Komeng memiliki gaya komunikasi yang cair.

"Kenapa kita memilih Bang Komeng? Karena yang pertama faktor Bang Komeng ini dengan cara beliau berkomunikasi, suasananya cair," kata Akbar saat ditemui di The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa 24 September 2024, malam.

Sebagai perwakilan DPD Timur 1, ia memberikan dukungan kepada Komeng. tersebut. Bahkan, kata dia, dukungan terhadap Komeng sebagai Wakil Ketua MPR RI juga datang dari DPD perwakilan Barat. "Nah, jadi kalau bicara mengenai dukungan ke Bang Komeng, ini kan tentu, dukungannya itu ada dari Barat 1, Barat 2, Timur 1, Timur 2," ujarnya.

Akbar menegaskan, dukungan yang mereka berikan tak bermaksud untuk melangkahi proses pemilihan pimpinan DPD. "Kita tidak melangkai proses pemilihan pimpinan DPD RI, tetapi untuk pimpinan MPR RI, karena ini gerakan organik, terutama dari teman-teman pendatang baru, yang jumlahnya kurang lebih 88," ucap Akbar.

Senada dengan Akbar, anggota DPD terpilih asal Sulawesi Selatan, Al Hidayat Samsu menilai, Komeng telah layak untuk menjadi Wakil Ketua MPR RI. "Karena yang pertama, secara hak pilih, Bang Komeng sudah mendapatkan 5 juta di Jawa Barat," ujarnya.

Merespons usulan itu, Komeng menanggapi santai. Ia tak masalah dengan adanya aspirasi tersebut. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk menyampaikan dukungan.

"Ya terserah, mereka warga negara. Punya hak untuk dipilih dan memilih. Ya saya juga punya hak tidak dipilih dan punya hak untuk memilih," tutur Komeng.