HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kutuk Keras Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan Ratusan Orang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |12:38 WIB
Jokowi Kutuk Keras Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan Ratusan Orang
Presiden Jokowi (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel kepada Lebanon. Dalam serangan itu, menewaskan ratusan orang.

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon," ujar Jokowi usai Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Jokowi mengajak semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan respons cepat atas serangan tersebut untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lainnya.

"Kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respons yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel," ujar Jokowi.

Mengenai kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon, Jokowi sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memprosesnya. "Saya sudah telepon ke Bu Menlu, itu juga dalam proses," ungkapnya.

Ketegangan antara militer Israel dan Hizbullah diketahui kembali meluas. Kemlu melalui KBRI Beirut telah meningkatkan status menjadi Siaga 1 untuk seluruh Lebanon sejak bulan Agustus 2024.

 

