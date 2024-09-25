Pesan Semangat Presiden Jokowi di Hari Pertama Kampanye Pilkada Serentak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada seluruh calon kepala daerah di hari pertama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, hari ini, Rabu (25/9/2024).

"Kampanye yang semangat," kata Jokowi usai Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dimulai hari ini. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu telah menerbitkan sejumlah aturan terkait dengan hal tersebut.

Tahapan kampanye sendiri akan berlangsung hingga 23 November 2024 mendatang. Pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam kontestasi Pilkada pun boleh dengan leluasa bergerak melancarkan strateginya untuk menarik suara masyarakat. Tentunya dengan aturan yang telah ditetapkan KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin telah mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada serentak melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Aturan ini diteken Afifuddin pada 20 September 2024 lalu.

Jadwal kampanye Pilkada serentak 2024;

- Rabu, 25 September hingga Sabtu, 23 November 2024: Kampanye baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Minggu, 10 November hingga Sabtu, 23 November 2024: Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

- Minggu, 24 November hingga Selasa, 26 November 2024: Masa tenang

- Rabu, 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara

Aturan kampanye Pilkada serentak 2024;

- Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan politik dimaksudkan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

- Kampanye dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilihan atau pasangan calon. Selain partai politik atau pasangan calon, kampanye dapat dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta dan tim kampanye.

- Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. Anggota masyarakat dilarang mengikuti kegiatan politik kecuali sebagai peserta kampanye.

- Materi kampanye memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. Selain materi kampanye pasangan calon disampaikan juga program yang akan dijalankan. Materi kampanye harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi kampanye disampaikan secara tertulis ataupun lisan.

Larangan selama masa kampanye Pilkada 2024;