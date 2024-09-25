Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin enggan menanggapi kembali perihal isu penyelenggaraan Muktamar PKB tandingan. Menurutnya, hal itu sudah tak lagi relevan untuk dibahas kembali.

"Kalau itu mah enggak perlu kita tanggapi lah. Yang penting sudah jalan terus," kata Cak Imin, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tak mendengar adanya upaya-upaya terkait pelaksanaan Muktamar tandingan PKB pasca kepengurusannya yang baru sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Enggak dengar. Untuk apa? wong sudah beres semua, pengurus sudah lengkap, jalan. Siapa juga enggak punya legal apapun," ujarnya.

Cak Imin menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ada upaya-upaya untuk menggelar Muktamar tandingan tersebut. Pasalnya, ia meyakini sudah tak akan ada lagi upaya tersebut.