Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Blak-blakan Mengaku Risau saat Istana Negara Dipuji Indah: Itukan Peninggalan Kolonial

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:24 WIB
Jokowi Blak-blakan Mengaku Risau saat Istana Negara Dipuji Indah: Itukan Peninggalan Kolonial
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan dirinya yang sering risau ditanyai perdana atau kepala pemerintahan saat bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta.

Meski dipuji karena bangunan yang bagus, Jokowi menyebut bahwa bangunan istana di Jakarta merupakan buatan kolonial Belanda.

"Saya sering mendapatkan tamu perdana menteri presiden dari negara lain yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya masuk ke istana di Jakarta 'Presiden Jokowi waduh istananya bagus ya indah' Saya mau jawab apa, ya memang bagus memang indah tapi gak saya teruskan, tapi ini yang buat kolonial loh yang buat kolonial Belanda," kata Jokowi di Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Selasa (25/9/2024).

"Baik yang ada di Jakarta, di Bogor di, di Jogja itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda warisan dari kolonial Belanda," sambungnya.

Jokowi mengaku merasa rendah diri karena bangunan istana yang seharusnya menjadi simbol negara Indonesia, namun dibuat oleh kolonial Belanda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/470/3193318//pak_bas-CsTk_large.jpg
IKN Dapat Anggaran Rp6 Triliun, Pak Bas: Ini Amanah dan Hindarkan dari Conflict of Interest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193133//viral-5db4_large.jpg
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102//jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement