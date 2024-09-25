Jokowi Blak-blakan Mengaku Risau saat Istana Negara Dipuji Indah: Itukan Peninggalan Kolonial

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan dirinya yang sering risau ditanyai perdana atau kepala pemerintahan saat bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta.

Meski dipuji karena bangunan yang bagus, Jokowi menyebut bahwa bangunan istana di Jakarta merupakan buatan kolonial Belanda.

"Saya sering mendapatkan tamu perdana menteri presiden dari negara lain yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya masuk ke istana di Jakarta 'Presiden Jokowi waduh istananya bagus ya indah' Saya mau jawab apa, ya memang bagus memang indah tapi gak saya teruskan, tapi ini yang buat kolonial loh yang buat kolonial Belanda," kata Jokowi di Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Selasa (25/9/2024).

"Baik yang ada di Jakarta, di Bogor di, di Jogja itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda warisan dari kolonial Belanda," sambungnya.

Jokowi mengaku merasa rendah diri karena bangunan istana yang seharusnya menjadi simbol negara Indonesia, namun dibuat oleh kolonial Belanda.