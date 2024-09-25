Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Keliling Kota Tua, Perkenalkan Konsep Wisata Kota Global 

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |03:35 WIB
Ridwan Kamil Keliling Kota Tua, Perkenalkan Konsep Wisata Kota Global 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil di Kawasan Kota Tua
JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil berkeliling di seputaran Kota Tua, Jakarta Barat untuk menyapa dan bercengkerama bersama warga, wisatawan, maupun tour guide di kawasan tersebut. Ia juga menyempatkan duduk bersama dan mendengarkan berbagai masukan dari sekelompok tour guide yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil memaparkan tentang konsep kota global di mana geliat perekonomian kota ditopang dengan kontribusi dari masyarakatnya sendiri, termasuk potensi ekonomi yang besar dengan mengoptimalkan potensi pelancong lokal dan warga setempat. 

“Bicara pariwisata, tentunya ada wisatawan dari luar daerah dan luar negeri. Tapi jangan lupakan ada juga pelancong lokal dan warga setempat. Dengan beberapa penyesuaian, aktivitas ekonomi di kawasan Kota Tua ini bisa lebih menggeliat lagi,” paparnya. 

 

