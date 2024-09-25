Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lewat Pantun, Ridwan Kamil Ajak Warga Jakarta Bersatu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |03:41 WIB
Lewat Pantun, Ridwan Kamil Ajak Warga Jakarta Bersatu
Cagub Jakarta Ridwan Kamil saat Deklarasi Damai di Kota Tua (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengajak seluruh warga Jakarta untuk bersatu menyukseskan pilkada Jakarta. Seruan itu mereka sampaikan lewat pantun dan keterangan Ridwan Kamil usai hadir dalam Deklarasi Damai Pilkada Jakarta di Kawasan Kota Tua pada Selasa, 24 September 2024. 

”Sungguh Harum Kayu Gaharu, Tidak Kalah Harum dengan Wangi Cerutu. Jika Ingin Jakarta yang Baru, Mari Semua Warga Jakarta Kita Bersatu,” ajak politisi Partai Golkar tersebut. 

Menurut Ridwan Kamil, Deklarasi Damai Pemilu Jakarta merupakan momentum penting. Tidak hanya bagi pasangan RIDO yang sudah mendapatkan nomor urut 1, namun untuk  pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Juga penting bagi warga Jakarta sebagai pemegang hak suara yang nantinya akan menentukan pilihan pada 27 November 2024. 

”Kami ingin pilkada Jakarta menjadi pilkada teladan, menjadi pilkada percontohan, menjadi pilkada yang naik kelas, menjadi pilkada yang menjadi rujukan,” ungkap pria yang akrab dipanggil Kang Emil tersebut. 

 

Halaman:
1 2
      
