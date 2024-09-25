Hari Ini, RK-Suswono Akan Serahkan Daftar Tim Pemenangan Pilkada ke KPUD Jakarta

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) berencana akan menyerahkan daftar tim pemenangan di Pilkada 2024 ke KPUD Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Calon Gubernur DKJ Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah rampung menyusun tim pemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Namun, ia tak beberkan siapa saja figur yang masuk ke dalam tim pemenangan.

"Ke Pak Riza, nanya terus kapan katanya timsesnya. Initinya sudah lengkap ya Pak," kata pria yang akrab disapa Kang Emil usai hadiri acara deklarasi damai Bawaslu di Gedung TVRI, Jakarta Pusat.