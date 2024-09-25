Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:58 WIB
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
Ridwan Kamil dan Suswono kampanye perdana dengan ziarah ke makam tokoh nasional (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), memulai hari pertama kampanye Pilkada dengan berziarah ke makam lima tokoh nasional dan Jakarta di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat. Ziarah, kata Ridwan Kamil merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan tokoh-tokoh penting Jakarta.

“Ini adalah hari pertama kampanye. Sesuai adat dan syariat, kami memulai dengan mengunjungi makam tokoh-tokoh bangsa, tokoh Betawi, dan tokoh Jakarta yang telah memberikan kontribusi besar untuk negara,” kata Kang Emil, Rabu (25/9/2024).

Beberapa tokoh yang dikunjungi pasangan RIDO antara Mohammad Husni Thamrin yang merupakan tokoh pergerakan nasional dan pahlawan nasional dari Betawi. Ismail Marzuki komposer legendaris yang menggubah lebih dari 200 lagu perjuangan. Kemudian, H Benyamin Sueb merupakan seniman Betawi yang dikenal lewat karya-karyanya di dunia musik dan film.

Selanjutnya, H Abraham Lunggana (Haji Lulung) merupakan tokoh Betawi dan mantan anggota DPRD Jakarta. Terakhir, Fatmawati Soekarno yang merupakan istri Presiden Soekarno dan ibu negara saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.Kang Emil menegaskan pentingnya menghormati sejarah, sesuai dengan ajaran Presiden Soekarno. 

“Bung Karno pernah bilang, ‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah’. Dari sejarah kita belajar, dan dari sejarah pula kita akan merancang masa depan,” ungkapnya.

 

Telusuri berita news lainnya
