MEGAPOLITAN

Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |13:08 WIB
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
Kapal Terbakar di Jakut. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kapal dilaporkan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (25/8/2024). Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pukul 12.30 WIB.

Akibat peristiwa itu tampak asap tebal membumbung tinggi. Petugas pun sudah bergerak ke lokasi kejadian. 

“Kapal terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan pada Rabu siang ini sekira pukul 12.30 WIB,” demikian keterangan yang disampaikan oleh akun Instagram @jakut.info.

Di konfirmasi terpisah, Kasi Ops Gulkarmat Jakarta Utara Gatot Sulaeman menyebutkan pihaknya masih dalam perjalanan ke lokasi terbakarnya kapal tersebut.

“Sedang meluncur ke lokasi,” kata Gatot melalui pesan singkat.

Untuk memadamkan amuk si jago merah di dua unit kapal itu, petugas mengerahkan enam unit dan 30 personel pemadam kebakaran.

“Objek dua unit kapal laut,” kata Command Center. 

(Puteranegara Batubara)

      
