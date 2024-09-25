Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Terbakar Hebat, Puluhan Personel Damkar Diterjunkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |13:18 WIB
2 Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Terbakar Hebat, Puluhan Personel Damkar Diterjunkan
2 Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Terbakar Hebat
A
A
A

JAKARTA - Dua unit kapal yang berada di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Jakarta Utara terbakar siang ini. Sebanyak 6 unit dan 30 personil pemadam dikerahkan.

Command Center Gulkarmat DKI Jakarta mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Pihaknya menerima informasi terbakar sekira pukul 12.35 WIB dengan objek kapal yang terbakar. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak peristiwa itu.

“Objek dua unit kapal laut,” kata Command Center, Rabu (25/9/2024).Dalam keterangannya, saat ini proses pemadaman masih dilakukan dengan mengerahkan 6 unit dan 30 personil pemadam kebakaran.

“Situasi merah, proses pemadaman. 6 unit dan 30 personil,” jelas dia.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui penyebab dari kebakaran yang melanda dua unit kapal tersebut. Dari video yang diterima Okezone, terlihat kepulan asap berwarna hitam pekat sudah membumbung tinggi.

(Fahmi Firdaus )

      
