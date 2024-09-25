Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penganiayaan di Bogor yang Dinarasikan Congkel Mata, Berawal dari Istri Tersenggol

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:06 WIB
Kronologi Penganiayaan di Bogor yang Dinarasikan Congkel Mata, Berawal dari Istri Tersenggol
Pencongkel mata di Gunung Putri Ditangkap
A
A
A

BOGOR - Polisi membeberkan kronologi penganiayaan terhadap pria F (30) yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut rupanya bermula dari pesta minuman keras.

Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 September 2024 malam. Awalnya, pelaku berinisial K datang ke dalam acara motor dengan istrinya yang berinisial N di Lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri.

"Pelaku K alias Omen dan istrinya saksi N bersama teman-temannya berkumpul di lokasi meminum minuman keras," kata Robby dalam konfrensi pers di Mako Polsek Gunung Putri, Rabu (25/9/2024).

Kemudian, datang korban F alias Icang bergabung dan ikut minum-minuman keras. Tidak lama kemudian, mereka berjoget mengikuti alunan musik yang ada di acara festival tersebut.

"Pada saat itu korban Faisal berjoget sambil memegang botol minuman keras dan menyenggol N yang merupakan istri dari pelaku K," jelasnya.

Korban F memukul N dengan menggunakan botol minuman keras ke bagian pelipis mata sebelah kiri. Sehingga, wajah istri dari pelaku itu bercucuran darah.

"Sehingga pelaku K selaku suami dari N marah dan melakukan pemukulan terhadap korban F pada bagian rahang, kemudian menendang sampai terjatuh. Saat itu pelaku langsung mencolok kedua bola mata korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan hingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka," jelasnya.

Keesokan harinya, polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas melakukan penyelidikan dan mengecek kondisi korban. Polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku penganiayaan beserta alamat tempat tinggal dan dilakukan pengejaran.

"Dipimpin oleh saya sendiri dan Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara melakukan pengejaran pelaku ke wilayah Bekasi tepatnya di kecamatan Tambun dan Cibitung namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tim gabungan melakukan pengejaran ke rumah saksi N (istri pelaku) alamatnya di Tambun Utara namun juga saksi N tidak ada di tempat, hanya ada orangtua dari N," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343//pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193341//keluarga_pratu_farkhan_sauqi-48RT_large.jpg
Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior, TNI AD Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290//viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement