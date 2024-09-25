Kronologi Penganiayaan di Bogor yang Dinarasikan Congkel Mata, Berawal dari Istri Tersenggol

BOGOR - Polisi membeberkan kronologi penganiayaan terhadap pria F (30) yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut rupanya bermula dari pesta minuman keras.

Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 14 September 2024 malam. Awalnya, pelaku berinisial K datang ke dalam acara motor dengan istrinya yang berinisial N di Lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri.

"Pelaku K alias Omen dan istrinya saksi N bersama teman-temannya berkumpul di lokasi meminum minuman keras," kata Robby dalam konfrensi pers di Mako Polsek Gunung Putri, Rabu (25/9/2024).

Kemudian, datang korban F alias Icang bergabung dan ikut minum-minuman keras. Tidak lama kemudian, mereka berjoget mengikuti alunan musik yang ada di acara festival tersebut.

"Pada saat itu korban Faisal berjoget sambil memegang botol minuman keras dan menyenggol N yang merupakan istri dari pelaku K," jelasnya.

Korban F memukul N dengan menggunakan botol minuman keras ke bagian pelipis mata sebelah kiri. Sehingga, wajah istri dari pelaku itu bercucuran darah.

"Sehingga pelaku K selaku suami dari N marah dan melakukan pemukulan terhadap korban F pada bagian rahang, kemudian menendang sampai terjatuh. Saat itu pelaku langsung mencolok kedua bola mata korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan hingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka," jelasnya.

Keesokan harinya, polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas melakukan penyelidikan dan mengecek kondisi korban. Polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku penganiayaan beserta alamat tempat tinggal dan dilakukan pengejaran.

"Dipimpin oleh saya sendiri dan Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara melakukan pengejaran pelaku ke wilayah Bekasi tepatnya di kecamatan Tambun dan Cibitung namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tim gabungan melakukan pengejaran ke rumah saksi N (istri pelaku) alamatnya di Tambun Utara namun juga saksi N tidak ada di tempat, hanya ada orangtua dari N," ungkapnya.