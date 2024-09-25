Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:11 WIB
JAKARTA - Organisasi Kebudayaan dan Kepemudaan Pemuda Kaum Betawi (PK Betawi) memberikan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Pemuda Kaum Betawi Masykur Isnan, mengatakan, Pemuda Kaum Betawi akan terus meneguhkan eksistensi dan kontribusi.

“Pemuda Kaum Betawi telah secara seksama, komperehensif dan intensif menelaah para calon yang berkontestasi pada pesta demokrasi Jakarta, selanjutnya bersama ini menyampaikan Dukungan Resmi kepada Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno,” ujar Masykur, Rabu (25/9/2024).

Selanjutnya, sebagai penguatan dan perwujudan hal-hal tersebut di atas, Pemuda Kaum Betawi akan mengonsolidasi diri dalam rangka merumuskan program kerja organisasi ke depan yang efektif, efisien dan progresif.

“Pemuda Kaum Betawi saat ini mengedepankan prinsip-prinsip utama, yakni pluralitas, inklusif dan profesional melalui agenda-agenda yang strategis, diantaranya dengan peningkatan dan pelibatan sumber daya manusia yang yang kompetens untuk membersamai kemajuan organisasi dan menjawab tantangan serta peluang bagi Masyarakat Betawi,” tuturnya.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk fokus ke depan dengan menguatkan kebersamaan dan melaju bersama, terlebih lagi akan dihadapkan pada kontestasi politik pemilihan kepala daerah yang memilki andil besar dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik, termasuk masyarakat Betawi.

Oleh karenanya, Pemuda Kaum Betawi berkewajiban untuk berperan menyukseskan kontestasi pemilihan kepala daerah Jakarta 2024.

 

