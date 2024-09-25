Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deklarasi Kampanye Damai, Tri Adhianto-Bobihoe Yakin Menang 65 Persen 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:50 WIB
Deklarasi Kampanye Damai, Tri Adhianto-Bobihoe Yakin Menang 65 Persen 
Tri Adhianto. (Foto: Okezone/Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi nomor urut 3, Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe optimis menjadi pemenang Pilkada 2024. Kemenangan itu akan diraih dengan capaian suara 65 Persen.

"Kita berharap 65 persen kita bisa meraih kemenangan," ucap Tri usai acara deklarasi kampanye damai di Alun-alun M Hasibuan, Kota Bekasi, Rabu (25/9/2024).

Target 65 persen itu, menurut Tri cukup realistis, sebab dari hasil survei yang sempat dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan nomor urut tiga ini mendapatkan elektabilitas 51,6 persen. 

"Ya hari ini kan kita sudah 52 persen, jadi artinya kemarin belum bergerak partai-partai pendukung, hari ini partai bergerak, relawan bergerak, kemudian simpatisan bergerak, jadi saya kira 65 persen adalah target yang bisa kita capai," katanya.

Di sisi lain, dalam pesta demokrasi daerah ini, ia berharap seluruh masyarakat Bekasi berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024. Sebab dari bilik suara itu, bisa menentukan nasib Kota Bekasi lima tahun mendatang.

Halaman:
1 2
      
