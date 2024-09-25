Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kenakan Peci Bergambar KH Noer Ali, Tri Adhianto: Ini Hormat Kita Terhadap Pahlawan Kota Bekasi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:52 WIB
Kenakan Peci Bergambar KH Noer Ali, Tri Adhianto: Ini Hormat Kita Terhadap Pahlawan Kota Bekasi 
Tri Adhianto
A
A
A

BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengundang seluruh peserta pilkada 2024, menghadiri deklarasi kampanye damai di Alun-alun M. Hasibuan, Rabu (25/9/2024). Dalam kesempatan Calon Walikota Bekasi Tri Adhianto, nampak mengenakan peci berwarna hitam dengan siluet bergambar Pahlawan Nasional KH. Noer Ali.

Menurutnya, hal itu sebagai rasa hormat kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa ini.

"Ini (peci) menunjukkan bagaimana kami hormat, bagaimana kami cukup apresiasi dengan perjalanan pahlawan kota Bekasi, Bapak KH Noer Ali," ujar Tri usai acara deklarasi kampanye damai, Rabu (25/9/2024).

Tri juga merasa kagum atas perjuangannya ulama kharismatik tersebut di sektor pendidikan. Hal itu juga selaras dengan visinya yang akan menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.

"Saya kira ini yang sama dengan visi utama bahwa kami paslon dari Ridho, Tri Adianto dan Haris Bobihoe, adalah sektor pendidikan. Bagaimana pendidikan adalah merupakan sumber daya manusia yang hanya dimiliki kota Bekasi," ucapnya.

"Akan menjadi sumber daya manusia yang keren, yang mampu kemudian mereka menjadi jiwa-jiwa mandiri, jiwa-jiwa patriotik, dan jiwa-jiwa entrepreneur untuk mereka mampu membuka lapangan pekerjaan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955//kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement