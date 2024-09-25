Kenakan Peci Bergambar KH Noer Ali, Tri Adhianto: Ini Hormat Kita Terhadap Pahlawan Kota Bekasi

BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengundang seluruh peserta pilkada 2024, menghadiri deklarasi kampanye damai di Alun-alun M. Hasibuan, Rabu (25/9/2024). Dalam kesempatan Calon Walikota Bekasi Tri Adhianto, nampak mengenakan peci berwarna hitam dengan siluet bergambar Pahlawan Nasional KH. Noer Ali.

Menurutnya, hal itu sebagai rasa hormat kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa ini.

"Ini (peci) menunjukkan bagaimana kami hormat, bagaimana kami cukup apresiasi dengan perjalanan pahlawan kota Bekasi, Bapak KH Noer Ali," ujar Tri usai acara deklarasi kampanye damai, Rabu (25/9/2024).

Tri juga merasa kagum atas perjuangannya ulama kharismatik tersebut di sektor pendidikan. Hal itu juga selaras dengan visinya yang akan menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.

"Saya kira ini yang sama dengan visi utama bahwa kami paslon dari Ridho, Tri Adianto dan Haris Bobihoe, adalah sektor pendidikan. Bagaimana pendidikan adalah merupakan sumber daya manusia yang hanya dimiliki kota Bekasi," ucapnya.

"Akan menjadi sumber daya manusia yang keren, yang mampu kemudian mereka menjadi jiwa-jiwa mandiri, jiwa-jiwa patriotik, dan jiwa-jiwa entrepreneur untuk mereka mampu membuka lapangan pekerjaan," sambungnya.