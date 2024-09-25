Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disambut Opie Kumis, RIDO Nonton Teater Betawi Sanggar Oplet Robet di Jaktim

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |20:00 WIB
Disambut Opie Kumis, RIDO Nonton Teater Betawi Sanggar Oplet Robet di Jaktim
Ridwan Kamil-Suswono. (Foto: Okezone/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menyambangi Sanggar Oplet Robet di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2024) petang. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Betawi.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini lebih tiba duli di Sanggar Oplet Robet sekitar pukul 18. 15 WIB. Ia disambut habgat oleh Seniman Opie Kumis yang kenakan pakaian khas Betawi berwarna kuning dan celana putih.

Kang Emil yang menggunakan peci hitam dengan kaos coklat tua langsung menyalami Opie Kumis. Ketika memasuki ruangan, musik Tanjidor pun terdengar. Tidak lama, jawara yang menemani Kang Emil langsung bertukar salam dan memulai tradisi Palang Pintu. 

“Dari Kwitang ke Taman Mini, ada copet dipukulin di Ciawi. Ane jauh-jauh datang ke sini, untuk nonton sanggar oplet pelestari budaya Betawi,” ujar Kang Emil saat melontarkan pantun di Sanggar Oplet Robet, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2024). 

Dalam agenda malam ini, Kang Emil ikut menonton pertunjukan teater bersama sejumlah warga setempat.  Sebelum pertunjukan dimulai, ia sempat diajak bernyanyi bersama. Di depan panggung, Kang Emil ikut bergoyang sambil menunjuk satu jari. 

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
