Menangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024, Relawan Bentuk Gerakan RK Ecosystem

JAKARTA - Relawan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau Rido resmi meluncurkan RK Ecosystem untuk memenangkan pasangan Rido dalam Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Setidaknya, terdapat 19 isu-isu kepemudaan yang bakal dibawa mereka.

"Kita ingin kesuksesan memenangkan pak Prabowo (Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto) dan Mas Gibran (Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka) kita replikasi dengan memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan anak-anak muda," ujar Direktur Eksekutif Relawan Kerja (RK) Ecosystem, Darul Husaini pada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, setidaknya ada 19 isu yang dibawa oleh RK Ecosystem dengan 19 bidang, yang mana dia sebagai Direktur Eksekutif Relawan Kerja (RK) Ecosystem dan Arief Rosyid Hasan sebagai Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem. Setiap bidang itu membahas isunya masing-masing, mulai dari RK Preneur, RK for Earth, RK First Voters, RK Pink RK, RK Digi Team, RK Art & Culture, RK Health, RK RT/RW, dan RK silaturraHMI.

Lalu, ﻿﻿﻿﻿RK Aktivis, RK KulineRun, RK Syariah, RK Harmoni, RK e-sport, RK Mania (supporter), RK Law, RK EASY, RK Disabilitas, dan RK Berbagi. Mereka bakal berusaha semaksimal mungkin memenangkan pasangan Rido dengan membawa berbagai isu tersebut.

"Jadi, ada RK Preneur yang membahas tentang ketenagakerjaan, wirausaha dan lain-lain, RK Pink yang membahas isu perempuan, RK Harmoni yang membahas tentang moderasi beragama dan lainnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memenangkan Rido," katanya.