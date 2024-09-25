MNC Peduli Adakan Lomba Mewarnai Sebagai Apresiasi dan Dukungan Terhadap Anak Dalam Menggapai Mimpi

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Mimpi Sedunia pada Rabu, 25 September 2024, MNC Peduli bekerja sama dengan RPTRA Kebon Sirih menggelar lomba mewarnai yang diikuti oleh puluhan anak-anak Sekolah Dasar di sekitar Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tema lomba kali ini adalah profesi impian, di mana para peserta diajak untuk menuangkan cita-cita mereka ke dalam gambar.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid, mengatakan bahwa lomba ini diadakan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap anak-anak agar mimpi mereka dapat diketahui oleh orang tua serta didukung dalam pencapaiannya.

"Lomba mewarnai ini kami buat dengan tema profesi, dan anak-anak dapat mengungkapkan mimpinya dalam tulisan. Karena tidak semua anak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan, kami harap kegiatan ini bisa menjadi penyemangat dan mendukung anak-anak dalam menggapai cita-citanya," ujar Tengku Havid.

MNC Peduli berharap melalui kegiatan ini, anak-anak bisa semakin tergugah untuk menentukan arah masa depannya dan memahami cara untuk mencapai mimpi tersebut. Ini merupakan bagian dari program MNC Peduli yang berfokus pada pengembangan generasi cerdas bangsa.

“Kami ingin anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui gambar, dan juga memberikan pemahaman bahwa mimpi-mimpi mereka bisa diwujudkan di masa depan. Kami ingin mendukung sepenuhnya potensi mereka,” tambahnya.