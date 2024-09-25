Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meriahkan Hari Mimpi Sedunia, MNC Peduli Dinilai Support Cita-Cita Anak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |20:24 WIB
Meriahkan Hari Mimpi Sedunia, MNC Peduli Dinilai <i>Support</i> Cita-Cita Anak
MNC Peduli
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bekerja sama dengan RPTRA Kebon Sirih menggelar lomba mewarnai untuk memperingati Hari Mimpi Sedunia pada Rabu, 25 September 2024. 

Anak-anak Sekolah Dasar di sekitar Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tema lomba kali ini adalah profesi impian, di mana para peserta diajak untuk menuangkan cita-cita mereka ke dalam gambar.

Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo mengaku senang dan mensuport kehadiran MNC di tengah anak-anak. Dia menial hadirnya MNC merupakan bentuk kehadiran untuk masa depan anak-anak. 

"Mimpi adalah bagian masa depan yang sangat indah," kata Heru, Rabu (25/9/2024). 

Dia berharap acara tersebut dapat ditiru di berbagai tempat lain. Hal itu karena anak-anak yang ada di dalam kepala mereka di dalam hati mereka butuh suport butuh dukungan dari berbagai pihak. 

"Kita sebagai warga masyarakat ingin anak didik kita bisa lebih baik dan meraih cita-cita lebih baik," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama Ketua TP PKK Kecamatan Menteng, Firda Sari Kaloka mengaku senang dan terimakasih terimakasih pada MNC karena telah berkolaborasi khususnya di RPTRA Kebo Sirih untuk membahagiakan anak-anak. 

 

