Modus Baru Pencurian Motor, Korban Diajak Kenalan Lewat Aplikasi Kencan

JAKARTA - Pasangan mantan kekasih berinisial JL dan AB masih kompak melakukan kejahatan pencurian motor di kawasan GBK. Keduanya telah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara Pratama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula ketika korban berinisial YC berkenalan dengan pelaku JL melalui aplikasi Badoo.

Keduanya kemudian bertemu untuk pertama kalinya di wilayah Pluit Village Mall. Dari pertemuan itu, mereka lalu berencana untuk olahraga bersama di kawasan GBK. "Mengajak korban untuk olahraga di GBK Senayan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, yang hal tersebut disetujui oleh korban," kata dia saat dikonfirmasi pada Rabu (25/9/2024).

Singkat cerita, korban menjemput pelaku di wilayah Pluit dan bersama-sama menuju ke GBK. Sementara, pelaku lainnya yakni AB membuntuti keduanya menuju ke GBK. Setibanya di GBK, JL memesan loker dan meminta YC untuk bersama-sama menyimpan barangnya di loker tersebut dan lanjut berolahraga bersama.

"Meminta kepada korban untuk menyimpan barang-barang bawaan di satu loker yang sama yang telah dipesan," ujar dia.

Di sela berolahraga, pelaku meminta izin ke korban untuk ke toilet mengganti pembalut. Namun, setelah ditunggu, pelaku tak kunjung kembali. Korban pun menuju ke loker dan mendapati barang-barang dan motornya yang dipakai ke GBK sudah raib. "Atas kejadian tersebut korban dirugikan sebesar Rp12 juta," ujar dia.

Tak lama berselang, korban berencana menjebak pelaku lewat temannya dengan cara berkenalan terlebih dahulu lewat aplikasi Badoo. Sama dengan sebelumnya, pelaku kembali mengajak untuk berolahraga di GBK.

Pelaku juga kembali menggunakan modus yang sama yakni meminta teman korban menyimpan barangnya di loker yang sama kemudian di sela berolahraga meminta izin untuk ke toilet. Tak ingin kembali ditipu, teman korban mengawasi pelaku saat menuju ke toilet.

"Mendengar hal tersebut korban mendampingi tersangka menuju toilet dan mengawasi tersangka," jelas dia.