Bentuk Gerakan RK Ecosystem, Relawan Targetkan 70 Persen Suara Anak Muda di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Relawan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau Rido resmi meluncurkan RK Ecosystem untuk memenangkan pasangan Rido dalam Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Mereka pun berikhtiar untuk menggaet 70 persen suara anak muda Jakarta demi kemenangan pasan Rido.

"Bicara Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran itu karena anak muda, sehingga kita berikhtiar 70 persen suara orang muda ini berpihak pada pasangan Rido," ujar Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem, Arief Rosyid Hasan pada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, Jakarta ini ada sekitar 8 juta total DPT dan 55-60 persen dari 8 juta DPT itu mereka yang berusia milenial dan gen z atau 44 tahun ke bawah. Kemenangan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 kemarin sejatinya tak lepas dari suara anak muda Indonesia.

"Belajar dari kesuksesan pak Prabowo dan Mas Gibran, mayoritas suaranya itu dimenangkan oleh anak muda. Kesuksesan ini yang membuat kami berinisiatif meluncurkan satu gerakan RK Ecosystem, kami ingin menclusterisasi isu-isu anak muda yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak muda ini," tuturnya.

Dia menerangkan, pihaknya ingin kesuksesan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin direplikasi dengan memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 dengan anak-anak muda. Pihaknya pun menargetkan menggaet 70 persen suara anak-anak muda Jakarta.

"Kalau 70 persen orang mudanya sudah berpihak pada Rido, Insya Allah kita bisa menang 1 putaran. Penting menang 1 putaran karena kita mau 2025 ini sudah waktunya kerja, bukan lagi urusan pilih memilih," paparnya.

Dengan 70 persen suara anak-anak muda Jakarta, tambahnya, pasangan Ridwan Kamil-Suswono pun dipastikan bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024 mendatang. "Dalam berbagai kesempatan, Kang Emil bicara akan melibatkan anak-anak muda tuk bisa berpartisipasi, bagaimana memerankan anak muda dalam kerja-kerja pemerintahan," katanya.



(Khafid Mardiyansyah)