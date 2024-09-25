Jakarta Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah Kebanjiran

JAKARTA - Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta dari siang hingga malam hari mengakibatkan sejumlah RT yang tergenang air terus meningkat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, per-pukul 20.00 WIB, sebanyak tujuh RT tergenang banjir.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi kenaikan dari empat RT menjadi 7 RT atau 0.022% dari 30.772 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan kepada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Selain genangan di sejumlah RT di wilayah Jakarta, Yohan mengatakan, BPBD juga mencatat empat ruas jalan yang turut tergenang.

"Dan ada empat ruas jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," ucapnya.