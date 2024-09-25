Pertama Kampanye, Airin Sapa Warga Tangsel

TANGSEL - Calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany memulai hari pertama kampanye pilkada di Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Rabu (25/8/2024). Dalam kampanye ini, Airin menyampaikan berbagai program yang akan dilaksanakannya, termasuk peningkatan jaminan kesehatan gratis seperti yang pernah dilakukan di Tangsel.

Ada lima tempat yang dikunjungi Airin di dua kecamatan tersebut. Masyarakat sangat antusias menyambut Airin dan seakan rindu kedatangan idolanya yang pernah memimpin Kota Tangsel selama 10 tahun.

“Alhamdulillah, saya masih sangat disambut oleh masyarakat, meski sudah purna dari jabatan walikota Tangsel,” ujar Airin kepada wartawan usai berkampanye di Ciputat Timur.

Ketika pertama memimpin Tangsel pada tahun 2011, Airin mengaku harus bekerja di kantor kecamatan yang belum refresentatif. Sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Kabupaten Tangerang, Airin harus mampu membuat skala prioritas pembangunan.

“Ada banyak teman-teman walikota yang membuat taman kota. Tapi saya tunda dulu di awal, fokus ke prioritas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Karena tidak faktor ini yang akan mengungkit kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Airin.