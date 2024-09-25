Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1 dari 22 Orang yang Ditangkap Tawuran di Bekasi Positif Konsumsi Obat Terlarang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |22:00 WIB
1 dari 22 Orang yang Ditangkap Tawuran di Bekasi Positif Konsumsi Obat Terlarang
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu dari 22 orang yang ditangkap sebelum kejadian 7 remaja ditemukan tewas nyebur di Kali Bekasi, disebut positif mengkonsumsi obat-obatan golongan G. Hal itu diketahui dari tes urin yang telah dilakukan kepada mereka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, obat ini merupakan obat keras yang peredarannya hanya dapat terjadi jika melalui resep dokter, seperti somadril dan tramadol. 

"Satu orang positif urinya mengandung zat yang termasuk dalam obat-obatan," ujar Ade Ary, Rabu (25/9/2024). 

Adapun jenis obat yang dikonsumsi yakni Tramdol. Selain itu, berdasar keterangan saksi, mereka juga menenggak minuman keras yang ditaruk di dalam plastik. Dari 22 orang, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650//penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150318//tawuran_di_bekasi-qmtK_large.jpg
Tawuran di Bekasi Pecah, 1 Orang Tewas Mengenaskan Usai Dihujani Bacokan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/338/3109067//penangkapan-HEif_large.jpg
Remaja di Bekasi Tewas Dibacok saat Tawuran, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108529//ilustrasi_tawuran-MJ80_large.jpeg
5 Pelaku Tawuran Berdarah di Babelan Bekasi Ditangkap, 2 Masih di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3108022//ilustrasi_tawuran-wKxO_large.jpeg
Tawuran Maut 2 Geng Terjadi di Pebayuran Bekasi, Remaja Tewas Disabet Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/338/3101866//polisi_tangkap_pelaku_tawuran_di_bekasi_yang_bacok_hingga_lindas_korban-rKAQ_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Tawuran di Bekasi yang Bacok hingga Lindas Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement