HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Cibinong Terendam Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |22:53 WIB
Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Cibinong Terendam Banjir
Illustrasi Banjir (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terendam banjir. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur dengan cukup lama.

"Serta aliran drainase meluap sehingga menyebabkan beberapa rumah terdampak banjir," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Terdapat dua RT yang terdampak banjir yakni RT 04 dan RT 14 dengan total 90 unit rumah warga.

"Rinciannya yang terdampak 105 KK dengan 190 jiwa," jelasnya.

Saat ini, banjir yang menggenani rumah warga sudah surut. Berdasarkan hasil analisa, drainase yang tidak terlalu besar sulit menampung apabila ada aliran yang deras pasca hujan dengan berdurasi lama.

"Banjir telah surut," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Hujan Deras Banjir Banjir Bogor
