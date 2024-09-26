Dihadapan Kapenrem, Pusterad Ungkap Peran Media Massa Jaga Kondusifitas Pilkada

JAKARTA - Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat (Pusterad) menggelar kegiatan sarasehan bersama media massa di Markas Pusterad, Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Kepala Penerangan Komando Resor Militer di Indonesia (Kapenrem).

Danpusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno menyampaikan acara ini mengambil tema ‘Pilkada Serentak 2024 Momentum Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa’. Ia menilai tema ini tema yang cocok lantaran 2024 merupakan tahun politik yang dimulai sejak Pemilu Presiden serta legislatif pada Februari silam.

“Saat ini sedang menjalani tahapan Pemilukada Serentak di 545 Daerah, meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota yang puncaknya dilaksanakan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang,” kata Syafei Kasno dikutip, Kamis (26/9/2024).

Syafei menilai pelaksanaan Pemilu harus semakin baik dari waktu ke waktu demi demokrasi Indonesia. Menurutnya seluruh masyarakat mempunyai peran untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu peran penting di sini ialah media massa sebagai penyebar informasi publik. Ia berharap media massa bisa menjaga integritas informasi dengan menghindari hoaks yang berpotensi dapat membuat situasi tidak kondusif.

“Media massa memegang peranan penting dalam menjaga integritas informasi dan menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat dalam persiapan pelaksanaan Pemilukada tahun 2024," ujar Syafei.

Hal senada diungkapkan, Kepala Penerangan Komando Resor Militer 072/Pamungkas, Mayor Arh Siswoto N. Siswoto juga menilai media massa memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilu.