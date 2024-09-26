Ungkap Ancaman Perang Dunia Ketiga, Prabowo: Kalau Pecah Terjadi Perang Nuklir

Prabowo Subianto ungkap ancaman perang dunia ketiga di depan mata (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekeligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengingatkan potensi ancaman perang dunia ketiga. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Kata dia, para pakar menyatakan bahwa kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Saat ini terdapat ketegangan yang sangat berpengaruh ke seluruh dunia.

"Kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga. Kalau pecah perang dunia ketiga, maka akan terjadi perang nuklir," ucapnya dikutip dari Youtube TV Parlemen, Kamis (26/9/2024).

Meski demikian, Prabowo bersyukur dengan status Indonesia sebagai negara nonblok. Sehingga tidak perlu mengikuti langkah pihak negara mana pun. "Tradisi Indonesia adalah sebagai negara nonblok. Tradisi ini kita pertahankan," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa jika perang nuklir terjadi maka membuat dampak yang berat untuk sejumlah negara. "Walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampak yang sangat berat," ujarnya.