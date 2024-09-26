Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri AHY: Sudah 1,1 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Dibagikan ke Masyarakat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:19 WIB
Menteri AHY: Sudah 1,1 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Dibagikan ke Masyarakat
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan lebih dari sejuta Sertifikat Tanah Elektronik. Ini merupakan pelaksanaan atas amanat Presiden Joko Widodo untuk terus memperluas penerapan Sertifikat Tanah Elektronik.

“Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 Sertifikat Tanah Elektronik, yang diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Artinya, 95,6% Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan layanan Sertifikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY dikutip Kamis (26/9/2024)

Di hadapan seluruh jajaran yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan. 

“Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat, termasuk implementasi Sertifikat Tanah Elektronik,” ungkap Menteri AHY yang gagah mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kementerian ATR/BPN. 

Program Sertifikat Tanah Elektronik ini juga sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas. 

“Penerapan SPBE yang baik akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia,” tutur Menteri AHY.

Upacara yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
